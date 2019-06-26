ПАСЕ в полном объеме вернула полномочия российской делегации

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-26T19:57:48+03:00

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ПАСЕ отклонила поправку, мешавшую России вернуть все полномочия. Ее предложили Украина и балтийские страны.

По мнению главы ассамблеи Лилиан Мори Паскье, она полностью меняет текст, что неприемлемо. Именно это послужило основанием для принятия резолюции о возвращении российской делегации полномочий в полном объеме. Другое дополнение было отклонено депутатами в ходе голосования. Сразу же после этого стало известно о том, что Украина покидает ассамблею.

Напомним, что российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Украине. В том числе причиной стало и воссоединение Крыма с Россией. В 2015 году вопрос о восстановлении полномочий рассматривали дважды, но санкции лишь ужесточились. Последующие годы, вплоть до предыдущего Россия не подавала заявку на подтверждение своих прав. В этих условиях в конце 2017 года Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU