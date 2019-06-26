СЕГОДНЯ 20:32 2019-06-26T20:43:54+03:00

Путин встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке Фото: REUTERS

Ранее стало известно о том, что политик попросил об отстранении с поста главы Ингушетии

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с экс-главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым и принял его прошение об отставке.

Вместе с тем, врио главы Ингушетии был назначен Махмуд-Али Калиматов. Владимир Путин попросил Евкурова ввести в курс дел Калиматова.

- Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин поблагодарил Юнус-Бек Евкурова за проделанную работу. Как отметил президент РФ, несмотря на то, что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах, как строительство и промышленное производство, сообщает "ТАСС".

В свою очередь Юнус-Бек Евкуров уверен, что региону нужны новые люди в системе управления.

- Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался как мог. Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди, - заявил Евкуров.

Представление ВРИО главы Ингушетии Калиматова состоится в четверг, 27 июня, в Магасе. Об этом сообщили в администрации главы региона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 24 июня, глава Ингушетии заявил о планах досрочно уйти в отставку. Юнус-Бек Евкуров решил обратиться с просьбой об отставке к президенту РФ Владимиру Путину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716400" frameborder="0"></iframe> Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал прошение об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU