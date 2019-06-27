Яндекс.Такси приехало в Румынию и Гану под брендом Yango

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-27T12:29:56+03:00

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Яндекс.Такси под брендом Yango выходит в Румынию. С сегодняшнего дня жители и гости страны могут пользоваться услугами сервиса. Это - пятая страна ЕС, в которой будет представлен сервис, после Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, и 17 страна в мире. Чуть ранее Yango начал работать в африканской Гане.

Приложение Yango доступно жителям обеих стран в AppStore и GooglePlay. Пользоваться сервисом могут жители многих стран, в программу "вшито" множество языков.

"Как и Яндекс.Такси в России, Yango не имеет собственных автомобилей и водителей и сотрудничает во всех странах присутствия с местными перевозчиками. В обеих странах открыты центры, в которых водители проходят обучение, знакомятся с правилами сервиса и могут решить все возникающие вопросы по работе приложения", - рассказали в компании.

Yango также использует собственные карты Яндекса, маршрутизацию и навигацию, а еще - технологии распределения заказов, основанные на машинном обучении. Как и Яндекс.Такси, приложение Yango позволяет прокладывать маршрут через несколько точек, вызывать машину для другого человека или заказывать несколько поездок одновременно с одного смартфона. И в Гане, и Румынии давно работают Uber, Bolt и другие приложения по онлайн-заказу поездок. Тем не менее, запуск в Гане стал самым успешным стартом сервиса в новых странах.

“Как и в других странах, мы делаем ставку на собственные технологии, которые позволяют обеспечить пользователям быструю подачу и высокий уровень сервиса, а водителям — минимальный холостой пробег и увеличение дохода за счет эффективного использования рабочего времени”, — подчеркнул директор по международному развитию компании “Яндекс.Такси” Мушег Саакян.

Приложения Яндекс.Такси и Yango взаимно интегрированы. Это значит, что если турист приехал в Гану или Румынию из любой страны, где представлен сервис, ему не нужно скачивать на смартфон новое приложение. Заказать поездку можно через то приложение, которым он привык пользоваться у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU