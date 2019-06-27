2019-06-27T01:18:27+03:00
Политика

Россия поставит С-400 в Турцию до конца года

Отгрузка техники может начаться уже в следующем месяце
Григорий ЛЕОРДА
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ЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФФото: другой источник.
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России объявила сроки поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию. По данным организации, условия контракта будут выполнены до конца года.

"Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца текущего года", - сказали в ведомстве. Цитату приводит ТАСС.

В ФСВТС подчеркнули, что контракт исполняется в соответствии с ранее оговоренными сроками. При этом там подтвердили, что отгрузка техники может начаться уже в следующем месяце.

Заметим, никакие угрозы США не помешали российско-турецкой сделке. Теперь Америка уговаривает Индию не закупать С-400. Вашингтон угрожает Нью-Дели санкциями в случае приобретения российских ЗРС. Соответствующие заявление сделал и. о. помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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