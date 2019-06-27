2019-06-27T01:42:36+03:00
В мире

Украинских туристов выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Случай произошел на острове Каламос
Григорий ЛЕОРДА
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Постояльцы пожаловались хозяевам, что вывешенные флаги ассоциируются у них с фашизмом.Постояльцы пожаловались хозяевам, что вывешенные флаги ассоциируются у них с фашизмом.
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На греческом острове Каламос произошел интересный случай. Руководство одного из местных отелей выставило на улицу туристов с Украины за вывешенные флаги.

Балконы своих номеров путешественники украсили национальным флагом и символом "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" [экстремистские организации, запрещены в РФ]. Об этом пишет "Обозреватель".

По данным издания, среди бомжей оказались психолог из Киева Наталия Подоляк с группой детей. Внимание на нее руководство обратило из-за жалоб других постояльцев.

"Мне ответили, что я нарушила закон Греции! В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туроператора. Были вновь <…> обвинения в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих. Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", - рассказала киевлянка изданию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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