Боевики устроили подрыв газопровода в Йемене
В среду, 26 июня, неизвестные боевики устроили подрыв газопровода в провинции Шабва на юго-востоке Йемена. В результате взрыва начался сильный пожар. Об этом со ссылкой на источник в местных властях сообщает РИА "Новости".
Известно, что длина газопровода составляет 320 километров. Были ли на месте пострадавшие не сообщается.
Напомним, в этом месте с 2014 года продолжается конфликт между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла". В декабре прошлого года стороны конфликта впервые сели за стол переговоров. Враждующим сторонам под присмотром ООН удалось договорится об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU