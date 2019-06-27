2019-06-27T03:09:39+03:00
Происшествия

Боевики устроили подрыв газопровода в Йемене

В результате на месте взрыва начался сильный пожар
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 26 июня, неизвестные боевики устроили подрыв газопровода в провинции Шабва на юго-востоке Йемена. В результате взрыва начался сильный пожар. Об этом со ссылкой на источник в местных властях сообщает РИА "Новости".

Известно, что длина газопровода составляет 320 километров. Были ли на месте пострадавшие не сообщается.

Напомним, в этом месте с 2014 года продолжается конфликт между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла". В декабре прошлого года стороны конфликта впервые сели за стол переговоров. Враждующим сторонам под присмотром ООН удалось договорится об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гуаидо отрекся от организации госпереворота в Венесуэле
НАТО решило не размещать ядерные ракеты в Европе
Украина отказалась пускать россиян наблюдателями на выборы в Раду
Сенат США отклонил проект о выделении 4,5 млрд на решение на границе с Мексикой
Украинских туристов выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Reuters узнал о новом дефекте Boeing 737 MAX
Россия поставит С-400 в Турцию до конца года
Украина не будет рассматривать предложение МИД РФ по морякам
Российский МИД направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
В США снизились запасы нефти: цена барреля увеличивается
Власти Финляндии выдали подозреваемую в преступлениях россиянку Америке
Власти Венесуэлы заявили о предотвращении очередной попытке государственного переворота
Российские средства ПВО отбили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
Банк ДОМ.РФ: У клиентов сохраняется возможность внесения платежей по кредитам без комиссии
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против РФ
Ростуризм: в Грузии остаются 930 российских туристов
В Чикаго сотрудница бара плюнула в лицо сыну Трампа
Рогозин высмеял требования к РФ для возвращения в ПАСЕ
Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ
Трамп уверен в том, что у него в Осаке состоится "очень хороший разговор" с Путиным
СК проверит информацию о возможном растлении московским отравителем двух несовершеннолетних
Путин и Тереза Мэй встретятся на полях саммита G20
Путин встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке
В США умер отец рэпера Эминема
ПАСЕ в полном объеме вернула полномочия российской делегации
Украинская делегация покидает ПАСЕ
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене, есть пострадавшие
Цены на нефть продолжают расти