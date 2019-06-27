Боевики устроили подрыв газопровода в Йемене

СЕГОДНЯ 03:09 2019-06-27T03:09:39+03:00

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В среду, 26 июня, неизвестные боевики устроили подрыв газопровода в провинции Шабва на юго-востоке Йемена. В результате взрыва начался сильный пожар. Об этом со ссылкой на источник в местных властях сообщает РИА "Новости".

Известно, что длина газопровода составляет 320 километров. Были ли на месте пострадавшие не сообщается.

Напомним, в этом месте с 2014 года продолжается конфликт между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла". В декабре прошлого года стороны конфликта впервые сели за стол переговоров. Враждующим сторонам под присмотром ООН удалось договорится об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU