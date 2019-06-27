Шесть человек погибли, пять пострадали из-за взрыва на китайском предприятии

СЕГОДНЯ 05:40 2019-06-27T05:41:16+03:00

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Пять человек получили ранения, еще шесть погибли на месте из-за ЧП в уезде Вэйши Китая. Предположительно, в цехе биотехнологического предприятия в китайской провинции Хэнань произошел взрыв.

Всех пострадавших госпитализировали. Им оказывается медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы, сообщает агентство Синьхуа.

Что стало причиной взрыва пока не ясно. Власти задержали руководителя предприятия.

Cайт kp.ru писал о взрыве на химзаводе в Китае: 47 человек погибли, и еще 640 пострадали. Взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий.

Кроме того, были повреждены десятки машин, припаркованных неподалеку от предприятия. Тогда председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также потребовал от руководителей всех уровней принять меры, чтобы аналогичные ЧП больше не повторялись.

ИСТОЧНИК KP.RU