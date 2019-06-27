2019-06-27T07:42:43+03:00
Общество

Контрабанда экзотических животных в Россию снизилась на треть

Этому способствует закон о запрете жестокого обращения с животными
Елена АКИМОВА
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Контрабанда животных в Россию сократилась на третьКонтрабанда животных в Россию сократилась на третьФото: Евгения ГУСЕВА
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Контрабанда животных в Россию снизилась на треть в сравнении с показателями 2017 года. Если в 2016-м было возбуждено 79 административных и уголовных дел, то в 2017-м этот показатель поднялся до 95, но уже в 2018-м таких дел стало всего 60, делятся статистикой в Федеральной таможенной службе (ФТС). Позитивная тенденция стала возможна благодаря закону о запрете жестокого обращения с животными.

Чаще всего на границе ловят экзотических животных, которые едут без документов: ящериц, пауков, крокодилов и приматов. Пользуются популярностью макаки, лемуры и попугаи. А из России пытаются вывезти тигров, их кости и шкуры, а также птицы семейства соколиных. Популярностью также пользуются желчь и лапы медведя, мускус кабарги

В Госдуме отмечают, что основными заказчиками экзотических животных являются контактные зоопарки и мобильные зверинцы. Еще один источник спроса – это частные коллекционеры, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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