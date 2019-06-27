2019-06-27T07:58:03+03:00
Экономика

В России число юрлиц сократилось на 17%

Сейчас показатель равен тому, что был 15 лет назад
Елена АКИМОВА
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В России сокращается чисто юрлицВ России сокращается чисто юрлицФото: Мария ЛЕНЦ
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В России сократилось число юридических лиц. Показатель упал на 17%, что в числовом выражении равно 800 тыс., и приблизился к отметке, которая была зафиксирована 15 лет назад.

Если в 2016 году было зарегистрировано 5,04 тыс.юрлиц, то в 2018 году их осталось 4,2 тыс., что соответствует уровню 2004 года. Большая разница между открытыми и закрытыми предприятиями отмечается в 81 регионе страны. Наибольшие потери зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

А вот положительная динамика зафиксирована в Республике Крым, Севастополе, Смоленской области и Чечне.

Такие данные предоставили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Авторы документа связывают данную тенденцию не только с неблагоприятными макроэкономическими условиями, но и с действиями государства по зачистке фиктивных фирм.

В пресс-службе ФНС «Известиям» пояснили, что данная тенденция имеется, но она связана с работой по обновлению ЕГРЮЛ и исключению из него «мертвых» компаний и тех, где указаны недостоверные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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