Момент аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-27T09:50:37+03:00

В результате авиакатастрофы в аэропорту Нижнеангарск погибли два человека, еще 22 пострадали

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Пассажир самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, снял катастрофу с борта самолета. Данное видео опубликовано в сети.

На севере Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск, как ранее писал сайт kp.ru, совершил аварийную посадку самолет АН-24. Он следовал рейсом Улан-Удэ-Нижнеангарск, однако из-за отказа двигателя вынужден был вернуться. Члены экипажа не смогли справиться с управлением, в связи с чем воздушное судно при посадке врезалось в очистные сооружения.

Предварительно, в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека - это пилот - Коломин Владимир Ильич и техник - Барданов Олег Алексеевич, пострадали 22 человека.

Всего 44 человека спасено. В настоящий момент авиакомпания "Ангара", самолет которой совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарск, готовит к вылету дополнительный борт за пассажирами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716929" frameborder="0"></iframe> Пассажир Ан-24 снял момент аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU