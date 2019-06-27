2019-06-27T09:52:38+03:00
Происшествия

Самолет Ан-24 разрушился после аварийной посадки в Бурятии

Два человека погибли, число пострадавших растет [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Самолет Ан-24 разрушился после аварийной посадки в БурятииСамолет Ан-24 разрушился после аварийной посадки в Бурятии
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В Нижнеангарском аэропорту сегодня произвел аварийную посадку самолет Ан-24. Борт летел рейсом Улан-Удэ-Нижнеангарск. Не обошлось без жертв. Погибли два пилота, 44 человека выжили, 22 из них пострадали. Борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся. Очевидцы сообщали о серии взрывов.

- Вот он воткнулся в здание очистных сооружений, сейчас горит, было несколько взрывов, я так понимаю, взрываются баки и колеса, вот еще один взрыв, - рассказал "КП" один из свидетей произошедшего.

Первые кадры тушения самолёта.

Самолет получил серьезные повреждения, вся его передняя часть фактически разрушена. Пожар на борту к настоящему времени потушен.

Напомним, что воздушное судно совершило аварийную посадку в четверг утром. Эксперты уже назвали причину происшествия. По их предположениям, отказал один из двигателей. Источники сообщают, что отказ произошел еще в воздухе. При этом экипаж действовал строго по инструкции.

Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: при крушении в Нижнеангарске пассажиры спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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