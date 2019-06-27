«Люди выбежали и он загорелся»: очевидец крушения Ан-2 в Бурятии
Очевидцы жесткой посадки самолета в Бурятии рассказали, как Ан-2 заходил на посадку. Люди уверяют, что сразу было понятно – самолет не остановится, скорость слишком велика.
Борт авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку с неработающим двигателем в аэропорту Нижнеангарска. Судно съехало с ВПП и врезалось в строения, стоящие на территории аэродрома, после начался пожар.
Местная жительница Екатерина Богатых в этот момент ждала маршрутку и видела происшествия своими глазами. Она уверяет, что пассажиры начали покидать самолет до пожара.
Первые кадры тушения самолёта.
«Я ждала автобус до Северобайкальска. Вижу — летит самолет. Было понятно сразу, что он не успеет остановиться. После посадки он сломал забор и свернул на здание, врезался в него, люди выбежали, и он загорелся», — сообщила Богатых телеканалу «360».
Самолет совершал рейс из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Вскоре после взлёта в воздухе отказал один из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Уже на земле судно потерпело крушение.В результате погибли два члена экипажа: пилот - Коломин Владимир Ильич и техник - Барданов Олег Алексеевич, 7 пострадавших попали в больницу. Спасены 42 взрослых и один ребенок.
Пассажир Ан-24 снял момент аварии.
Момент аварийной посадки удалось записать на видео. Эти кадры помогут следователям найти ответы на вопрос, что же случилось с самолетом. Предположительно, у самолета отказал двигатель, после посадки экипаж утратил контроль над ним.
Авиакатастрофа в Нижнеангарске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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