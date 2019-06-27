2019-06-27T09:53:54+03:00
Происшествия

«Люди выбежали и он загорелся»: очевидец крушения Ан-2 в Бурятии

В авиакатастрофе погибли два члена экипажа [видео]
Елена АКИМОВА
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Очевидцы происшествия в Бурятии рассказывают, что люди покинули самолет до возгоранияОчевидцы происшествия в Бурятии рассказывают, что люди покинули самолет до возгорания
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Очевидцы жесткой посадки самолета в Бурятии рассказали, как Ан-2 заходил на посадку. Люди уверяют, что сразу было понятно – самолет не остановится, скорость слишком велика.

Борт авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку с неработающим двигателем в аэропорту Нижнеангарска. Судно съехало с ВПП и врезалось в строения, стоящие на территории аэродрома, после начался пожар.

Местная жительница Екатерина Богатых в этот момент ждала маршрутку и видела происшествия своими глазами. Она уверяет, что пассажиры начали покидать самолет до пожара.

Первые кадры тушения самолёта.

«Я ждала автобус до Северобайкальска. Вижу — летит самолет. Было понятно сразу, что он не успеет остановиться. После посадки он сломал забор и свернул на здание, врезался в него, люди выбежали, и он загорелся», — сообщила Богатых телеканалу «360».

Самолет совершал рейс из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Вскоре после взлёта в воздухе отказал один из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Уже на земле судно потерпело крушение.В результате погибли два члена экипажа: пилот - Коломин Владимир Ильич и техник - Барданов Олег Алексеевич, 7 пострадавших попали в больницу. Спасены 42 взрослых и один ребенок.

Пассажир Ан-24 снял момент аварии.

Момент аварийной посадки удалось записать на видео. Эти кадры помогут следователям найти ответы на вопрос, что же случилось с самолетом. Предположительно, у самолета отказал двигатель, после посадки экипаж утратил контроль над ним.

Авиакатастрофа в Нижнеангарске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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