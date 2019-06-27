Семьи погибших пилотов самолета Ан-24 в Бурятии получат страховые выплаты в 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-27T09:55:02+03:00

Семьям погибших при ЧП с Ан-24 пилотов выплатят по миллиону рублей. Фото: "Сводка 38"

В результате авиакатастрофы в аэропорту Нижнеангарска погибли два члена экипажа, еще 22 человека пострадали [видео]

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Семьи пилотов, погибших при аварийной посадке Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска, получат страховые выплаты в один миллион рублей. Об этом в четверг сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«По пилотам, согласно Воздушному кодексу, [страховая выплата] - 1 миллион рублей, по пассажирам - до 2 миллионов рублей по ОСГОП [обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков]", - рассказали в ВСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в аэропорту поселка Нижнеангарск на севере Бурятии 27 июня совершил аварийную посадку самолет АН-24, выполняющий рейс Улан-Удэ-Нижневартовск. Из-за отказа двигателя члены экипажа не смогли справиться с управлением воздушным судном, в связи с чем оно при посадке врезалось в очистные сооружения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716936" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Нижнеангарске.

По оперативной информации, 44 спасено, 7 пострадавших попали в больницу. Два члена экипажа погибли. Число пострадавших в настоящее время увеличилось до 22 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716930" frameborder="0"></iframe> Первые кадры тушения самолёта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716924" frameborder="0"></iframe> Житель Нижнеангарска - о крушении самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716946" frameborder="0"></iframe> Тушение горящего самолета в Нижнеангарске.

ИСТОЧНИК KP.RU