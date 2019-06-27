2019-06-27T09:55:02+03:00
Общество

Семьи погибших пилотов самолета Ан-24 в Бурятии получат страховые выплаты в 1 миллион рублей

В результате авиакатастрофы в аэропорту Нижнеангарска погибли два члена экипажа, еще 22 человека пострадали [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Семьям погибших при ЧП с Ан-24 пилотов выплатят по миллиону рублей. Фото: "Сводка 38"Семьям погибших при ЧП с Ан-24 пилотов выплатят по миллиону рублей. Фото: "Сводка 38"
Изменить размер текста:

Семьи пилотов, погибших при аварийной посадке Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска, получат страховые выплаты в один миллион рублей. Об этом в четверг сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«По пилотам, согласно Воздушному кодексу, [страховая выплата] - 1 миллион рублей, по пассажирам - до 2 миллионов рублей по ОСГОП [обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков]", - рассказали в ВСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в аэропорту поселка Нижнеангарск на севере Бурятии 27 июня совершил аварийную посадку самолет АН-24, выполняющий рейс Улан-Удэ-Нижневартовск. Из-за отказа двигателя члены экипажа не смогли справиться с управлением воздушным судном, в связи с чем оно при посадке врезалось в очистные сооружения.

Авиакатастрофа в Нижнеангарске.

По оперативной информации, 44 спасено, 7 пострадавших попали в больницу. Два члена экипажа погибли. Число пострадавших в настоящее время увеличилось до 22 человек.

Первые кадры тушения самолёта.

Житель Нижнеангарска - о крушении самолета.

Тушение горящего самолета в Нижнеангарске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии 27 июня 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: на Москву надвигаются гроза и сильный ветер
Американское командование следит за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе
Самолет Ан-24 разрушился после аварийной посадки в Бурятии
«Люди выбежали и он загорелся»: очевидец крушения Ан-2 в Бурятии
СК России возбудил дело после авиакатастрофы самолета Ан-24 в Бурятии
Момент аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео
Компания «Ангара» готовит борт для вылета за пассажирами после авиакатастрофы в Бурятии
В России число юрлиц сократилось на 17%
Названа возможная причина аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске
Контрабанда экзотических животных в Россию снизилась на треть
Стали известны личности погибших пилотов самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска
Число пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии выросло до 22
В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке самолёта Ан-24: 43 человека удалось спасти
В работе Wikipedia произошел сбой
Шесть человек погибли, пять пострадали из-за взрыва на китайском предприятии
В России на 15-19% подорожало высшее образование
Счетная палата выявила нарушения в Центральной базовой таможне на 1 млрд рублей
Трамп и Путин согласовали время встречи на G20
В России создают плавающий танк на базе самоходки "Спрут"
Гуаидо отрекся от организации госпереворота в Венесуэле
НАТО решило не размещать ядерные ракеты в Европе
Боевики устроили подрыв газопровода в Йемене
Украина отказалась пускать россиян наблюдателями на выборы в Раду
Сенат США отклонил проект о выделении 4,5 млрд на решение на границе с Мексикой
Украинских туристов выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Reuters узнал о новом дефекте Boeing 737 MAX
Россия поставит С-400 в Турцию до конца года
Украина не будет рассматривать предложение МИД РФ по морякам