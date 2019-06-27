Семьи погибших пилотов самолета Ан-24 в Бурятии получат страховые выплаты в 1 миллион рублей
Семьи пилотов, погибших при аварийной посадке Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска, получат страховые выплаты в один миллион рублей. Об этом в четверг сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
«По пилотам, согласно Воздушному кодексу, [страховая выплата] - 1 миллион рублей, по пассажирам - до 2 миллионов рублей по ОСГОП [обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков]", - рассказали в ВСС.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в аэропорту поселка Нижнеангарск на севере Бурятии 27 июня совершил аварийную посадку самолет АН-24, выполняющий рейс Улан-Удэ-Нижневартовск. Из-за отказа двигателя члены экипажа не смогли справиться с управлением воздушным судном, в связи с чем оно при посадке врезалось в очистные сооружения.
Авиакатастрофа в Нижнеангарске.
По оперативной информации, 44 спасено, 7 пострадавших попали в больницу. Два члена экипажа погибли. Число пострадавших в настоящее время увеличилось до 22 человек.
Первые кадры тушения самолёта.
Житель Нижнеангарска - о крушении самолета.
Тушение горящего самолета в Нижнеангарске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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