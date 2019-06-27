Американское командование следит за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-27T09:25:46+03:00

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Командование вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов отслеживает перемещения и действия отряда российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», которые зашли в порт Гаваны на Кубе.

«Мы знаем о перемещении российского корабля «Горшков» и активно следим за этим. Мы не будем обсуждать все предпринятые меры», — говорится в заявлении командования в "Твиттере". Отмечается также, что северное командование вооруженных сил США для отслеживания фрегата развернуло военно-морские силы и средства.

Ранее начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга проинформировал о том, что отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в порт столицы Кубы.

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле фрегат Северного флота ВМФ России "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" во главе отряда кораблей российского флота прошел Малакский и Сингапурский проливы и вошел в Южно-Китайское море.

ИСТОЧНИК KP.RU