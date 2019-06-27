МЧС: на Москву надвигаются гроза и сильный ветер
Экстренное предупреждение объявлено в Москве в четверг, 27 июня, из-за ухудшения погодных условий. На столицу надвигаются гроза и сильный ветер.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, собственникам автотранспорта не рекомендуется парковаться возле деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 27 июня в московском регионе будет облачно, пройдет дождь, местами сильный ливень. Порывы ветра во время грозы могут достигать 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла, ночью столбики термометров опустятся до 12-14 градусов выше ноля.
ИСТОЧНИК KP.RU