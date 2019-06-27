2019-06-27T11:04:49+03:00
Происшествия

Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска опубликована в Сети

В результате ЧП погибли два пилота, еще 22 человека пострадали
Марина ВЕНЦОВА
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Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска опубликована в Сети. Фото: "Сводка 38"Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска опубликована в Сети. Фото: "Сводка 38"
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Кадры с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска, где ранее в четверг совершил аварийную посадку самолет Ан-24, опубликованы в Сети. На них видно, как воздушное судно приземляется, после чего происходит возгорание.

Ранее сайт kp.ru писал, что в четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24, который выполнял рейс Улан-Удэ-Нижнеангарск. Самолет при посадке съехал со взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находились 46 человек – 42 пассажира и 4 члена экипажа. Спасены 44 человек. По предварительным данным, 2 пилота погибли - Коломин Владимир Ильич и техник - Барданов Олег Алексеевич, еще 22 человека пострадали Чрезвычайное происшествие могло произошло из-за отказа двигателя воздушного судна.

СК России на транспорте по факту чрезвычайного происшествия с самолетом Ан-24 на севере Бурятии возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")".

Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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