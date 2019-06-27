Постпред РФ при Совете Европы прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-27T11:25:58+03:00

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Российскую делегацию полностью восстановили в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое решение постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский назвал победой здравого смысла.

Дипломат рассказал, что сессия была очень нервная. С момента исключения России прошло пять лет, но решение о возвращении было принято «без какого-либо ущерба для нашей позиции».

-Такое решение ПАСЕ говорит о большом качественном сдвиге, - комментирует «Известиям» Солтановский.

Решение Ассамблеи, которое было принято 25 июня, ударило по тем делегациям, которые высказывались против возвращения России. Некоторые участники, в том числе от Украины, опротестовали данный документ. В свою очень в РФ заявили, что согласны на работу в июньской сессии только при условии полного возвращения всех прав.

26 июня Парламентская ассамблея отклонила все претензии и приняла решение, что Россия должна «без каких-либо дальнейших проволочек» вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ассамблеи и «вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств». К тому же, Москву призвали освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе и выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.

За возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы на июньской сессии единогласно высказались 12 стран. Речь идет об Андорре, Австрии, Азербайджане, Кипре, Испании, Ирландии, Исландии, Франции, Сербии, Сан-Марино, Норвегии и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU