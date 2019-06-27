2019-06-27T11:51:11+03:00
Общество

Forbes назвал лучшие российские вузы

Первую строчку в рейтинге занял МИСиС
Мария ИГНАТЬЕВА
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Forbes назвал лучшие российские вузыForbes назвал лучшие российские вузыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Forbes опубликовал список 100 лучших российских вузов. Уже во второй раз компания проводит такой анализ. Лидер в этом году поменялся. МИСиС заменил Российскую экономическую школу.

Для того, чтобы стать лучшим учебному заведению нужно набрать как можно больше очков по трем показателям: «качество образования» - можно набрать до 50 баллов, «востребованность выпускников» - до 30, «фактор Forbes» - максимум 20. В итоге очки суммируются и определяется лидер.

Таким образом, МИСиС набрал 54,11 баллов, заняв первое место. На втором месте расположился МГИМО с 52,24 очками, а на третьем Московский физико-технический институт – 52, 01 балла. Прошлогодний лидер, Российская экономическая школа - лишь на 10-м месте с результатом 48,14. С полным списком можно ознакомиться на сайте компании.

До этого британская компания Quacquarelli Symonds (QS) составляла собственный список лучших вузов в мире. В их числе оказались 25 российских учебных заведений. При этом там числятся не только столичные и Санкт-Петербургские университеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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