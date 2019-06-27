В Москве арестован еще один грабитель, применявший психотропные вещества

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-27T11:45:20+03:00

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В Москве по подозрению в серии ограблений граждан арестован ранее судимый житель Твери. Установлено, что он предварительно доводил своих жертв до потери сознания психотропными препаратами. Об этом в четверг сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - приводит ее слова Интерфакс.

Марковская рассказала, что в ходе обысков, которые следователи провели в Тверской области, были обнаружены вещи и документы предполагаемых жертв преступной деятельности злоумышленника. По данным следствия, обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей.

Напомни, ранее сайт kp.ru писал, что в Москве по подозрению в серии краж задержан 26-летний Мурат Сабанов. По версии следствия, он подсыпал в напитки жертвам смесь из феназепама, клозапина и трамадола. Люди под воздействием препарата теряли сознание, после чего злоумышленник «шарил» по их карманам и скрывался. 26 июня он был арестован на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU