2019-06-27T12:10:42+03:00
Общество

Пранкер Вован баллотируется в Московскую гордуму

Интернет-шутник уже зарегистрировался и собирает подписи
Мария ИГНАТЬЕВА
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Из пранкера в депутаты: Владимир Кузнецов баллотируется в Московскую гордумуИз пранкера в депутаты: Владимир Кузнецов баллотируется в Московскую гордумуФото: Иван МАКЕЕВ
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Это не шутка. Популярный пранкер баллотируется в Московскую городскую думу. Речь идет о Владимире Кузнецове известном как Вован. Он прославился благодаря телефонным розыгрышам Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко, Реджепа Тайипа Эрдогана, Макрона и многих других. Интернет шутник в течение четырех лет с 2011 по 2014 признавался профсообществом лучшим в своем деле. Теперь Вован решил сменить род деятельности.

- К нам много поступало обращений от людей, которые просили разобраться с их недобросовестными чиновниками, застройщиками, управляющими компаниями, которые портят жизнь... Некоторые проблемы с помощью пранка решали, и мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас выдвигается в Мосгордуму, рассказал РИА Новости приятель и коллега Вована Алексей Столяров.

Он уточнил, что кандидат уже зарегистрировался и собирает подписи. Напомним, что выборы пройдут 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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