Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-27T12:28:37+03:00

За свою карьеру Драго исполнил более ста ролей

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В США умер актер Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз). Артист скончался в Лос-Анджелесе 24 июня в возрасте 73 лет.

За свою карьеру Драго исполнил более ста ролей. Зрителям он запомнился как злодей. Отрицательных героев Драго играл, как в кино, так и в сериалах. Одной из самых запоминающихся работ актера стала роль в пяти сезонах сериала «Зачарованные», артист сыграл демона Барбаса.

Кроме этого актер снимался в сериалах «Секретные материалы», «Сверхъестественное» и «Детективное агентство «Лунный свет». А одним из самых его запоминающихся образов в кино стал подручный Аль Капоне Фрэнк Нитти в фильме «Неприкасаемые» (1987), передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что в кино Уильям Юджин Берроуз пришел не сразу. В молодости он работал журналистом, позже создал свою радиопередачу, которая пользовалась успехом.

В последние годы актер уже не снимался в кино. Причины смерти Драго не сообщаются. У артиста остались двое сыновей и несколько внуков, передает сайт «360».

ИСТОЧНИК KP.RU