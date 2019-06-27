Самолет Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 километров от аэропорта Нижнеангарска

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-27T12:47:06+03:00

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Экипаж самолета Ан-24, который ранее в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, сообщил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия примерно на удалении 30 километров от места посадки. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 километров от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал «Бедствие», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Отмечается, что в связи с этим аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку. Фото: скрин с видео

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что в аэропорту Нижнеангарска произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ан-24, выполняющего рейс Улан-Удэ-Нижнеангарск. В результате ЧП погибли два пилота, еще 22 человека пострадали. Всего на борту находились 46 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716930" frameborder="0"></iframe> Первые кадры тушения самолёта.

ИСТОЧНИК KP.RU