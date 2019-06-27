Самолет Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 километров от аэропорта Нижнеангарска
Экипаж самолета Ан-24, который ранее в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, сообщил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия примерно на удалении 30 километров от места посадки. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 километров от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал «Бедствие», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Отмечается, что в связи с этим аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность.
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку. Фото: скрин с видео
Напомним, сайт kp.ru писал о том, что в аэропорту Нижнеангарска произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ан-24, выполняющего рейс Улан-Удэ-Нижнеангарск. В результате ЧП погибли два пилота, еще 22 человека пострадали. Всего на борту находились 46 человек.
Первые кадры тушения самолёта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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