Песков: закон об оскорблении государственных символов не должен распространяться на критику чиновников

СЕГОДНЯ 12:49 2019-06-27T12:49:47+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении государственных символов, подчеркивая, что его нормы не должны распространятся на критику представителей власти.

"С самого начала речь шла о том, что будет тщательно контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона, - сказал он. - Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности и в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти".

По словам Пескова, в связи с этим, "отдельные случае неверной правоприменительной практики, безусловно, представляют интерес". "Мы очень внимательно наблюдаем за этим", - подытожил представитель Кремля.

Сайт kp.ru писал, что в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не имеет права злоупотреблять законом, чтобы пресекать критику властей любого уровня. По словам президента, закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом.

ИСТОЧНИК KP.RU