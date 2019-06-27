Самолет авиакомпании Air India вынуждено сел в аэропорту Лондона из-за сообщения о бомбе

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-27T13:06:24+03:00

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Самолет индийской авиакомпании Air India, который выполнял рейс Мумбаи-Ньюарк в Соединенных Штатах, совершил вынужденную посадку в аэропорту Лондона Станстед. Причиной незапланированного изменения курса стало сообщение о заложенной на борту воздушного судна бомбе.

"Рейс AI191, следовавший по маршруту Мумбаи-Ньюарк 27 июня, совершил вынужденную посадку в аэропорту Станстед в связи с угрозой взрыва бомбы", - говорится в сообщении авиакомпании в «Твиттере». Иные подробности инцидента пока не приводятся.

Позже в аэропорту Станстед заявили, что бомбы на борту самолета не нашли. В настоящее время все полосы открыты, воздушное движение нормализуется.

Кстати, сайт kp.ru писал, что в аэропорту Нижнеангарска произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ан-24. В результате чрезвычайного положения погибли два пилота, еще 22 человека пострадали. Всего на борту находились 46 человек - 42 пассажира и 4 члена экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU