2019-06-27T13:06:24+03:00
Происшествия

Самолет авиакомпании Air India вынуждено сел в аэропорту Лондона из-за сообщения о бомбе

Лайнер выполнял рейс по маршруту Мумбаи-Ньюарк
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Самолет авиакомпании Air India вынуждено сел в Лондоне из-за сообщения о бомбеСамолет авиакомпании Air India вынуждено сел в Лондоне из-за сообщения о бомбеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Самолет индийской авиакомпании Air India, который выполнял рейс Мумбаи-Ньюарк в Соединенных Штатах, совершил вынужденную посадку в аэропорту Лондона Станстед. Причиной незапланированного изменения курса стало сообщение о заложенной на борту воздушного судна бомбе.

"Рейс AI191, следовавший по маршруту Мумбаи-Ньюарк 27 июня, совершил вынужденную посадку в аэропорту Станстед в связи с угрозой взрыва бомбы", - говорится в сообщении авиакомпании в «Твиттере». Иные подробности инцидента пока не приводятся.

Позже в аэропорту Станстед заявили, что бомбы на борту самолета не нашли. В настоящее время все полосы открыты, воздушное движение нормализуется.

Кстати, сайт kp.ru писал, что в аэропорту Нижнеангарска произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ан-24. В результате чрезвычайного положения погибли два пилота, еще 22 человека пострадали. Всего на борту находились 46 человек - 42 пассажира и 4 члена экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 полков ракетных войск перевооружат на комплексы «Ярс» до конца года
Песков: закон об оскорблении государственных символов не должен распространяться на критику чиновников
Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
Самолет Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 километров от аэропорта Нижнеангарска
В Индии за сутки 30 человек погибли из-за ливней с грозами
Пранкер Вован баллотируется в Московскую гордуму
Меркель вновь стало плохо во время протокольного мероприятия
Яндекс.Такси приехало в Румынию и Гану под брендом Yango
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Forbes назвал лучшие российские вузы
В Москве арестован еще один грабитель, применявший психотропные вещества
Постпред РФ при Совете Европы прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева
В Москве представили проект «Мой социальный центр»
Потерпевший крушение в Бурятии Ан-24 должны были списать через месяц
Депутаты предлагают магазинам раздавать еду нуждающимся
Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска опубликована в Сети
Студента из Австралии задержали в Северной Корее
МЧС: на Москву надвигаются гроза и сильный ветер
Американское командование следит за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе
Семьи погибших пилотов самолета Ан-24 в Бурятии получат страховые выплаты в 1 миллион рублей
Самолет Ан-24 разрушился после аварийной посадки в Бурятии
«Люди выбежали и он загорелся»: очевидец крушения Ан-2 в Бурятии
СК России возбудил дело после авиакатастрофы самолета Ан-24 в Бурятии
Момент аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео
Компания «Ангара» готовит борт для вылета за пассажирами после авиакатастрофы в Бурятии
В России число юрлиц сократилось на 17%