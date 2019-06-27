10 полков ракетных войск перевооружат на комплексы «Ярс» до конца года
Десять полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до конца текущего года будут перевооружены. Войска получат комплексы «Ярс». Об этом рассказал заместитель председателя Военно-научного комитета РВСН Денис Сахнов.
«В этом году мы планируем перевооружить на комплексы "Ярс" более 10 полков», - цитирует эксперта сайт телеканала «Звезда».
По словам Сахнова, речь идет о двух видах комплексов: мобильных и шахтного базирования. И те, и друге будут использоваться военнослужащими.
PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Эти комплексы могут быть размещены на подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах.
Отмечается, что каждый блок комплекса имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.
ИСТОЧНИК KP.RU