2019-06-27T13:05:55+03:00
Политика

10 полков ракетных войск перевооружат на комплексы «Ярс» до конца года

Замена техники идет в плановом порядке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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РВСН вооружат комплексами "Ярс"РВСН вооружат комплексами "Ярс"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Десять полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до конца текущего года будут перевооружены. Войска получат комплексы «Ярс». Об этом рассказал заместитель председателя Военно-научного комитета РВСН Денис Сахнов.

«В этом году мы планируем перевооружить на комплексы "Ярс" более 10 полков», - цитирует эксперта сайт телеканала «Звезда».

По словам Сахнова, речь идет о двух видах комплексов: мобильных и шахтного базирования. И те, и друге будут использоваться военнослужащими.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Эти комплексы могут быть размещены на подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах.

Отмечается, что каждый блок комплекса имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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