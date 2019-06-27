2019-06-27T13:24:38+03:00
Политика

В офисе Зеленского предложили перенести столицу Украины

Как отметил депутат Рады Вадим Рабинович, ситуация в стране начинает напоминать анекдот
Марина ВЕНЦОВА
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В офисе Зеленского предложили перенести столицу УкраиныВ офисе Зеленского предложили перенести столицу УкраиныФото: REUTERS
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В офисе главы украинского государства Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева в другой город. Об этом рассказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского, - приводит его слова телеканал «112 Украина». - Кривой Рог там насторожился, еще другие города. Люди добрые, я не против устраивать из страны «95-й квартал», но что мы кушать в конце этого будем?».

Сам депутат таким предложением возмутился. Он отметил, что шутки должны когда-то закончиться. По словам Рабиновича, происходящее уже напоминает анекдот.

Сайт kp.ru писал, что суд на Украине ранее отменил решения Киевского городского совета о присвоении имен националистов улицам украинской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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