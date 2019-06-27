2019-06-27T13:39:14+03:00
Политика

Во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным было зафиксировано пять хакерских атак

Президент России 20 июня 2019 года вышел в эфир национальных телеканалов и радиостанций, чтобы дать ответы на вопросы россиян [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Президент России Владимир Путин 20 июня 2019 года вышел в эфир национальных телеканалов и радиостанций, чтобы дать ответы на вопросы россиянПрезидент России Владимир Путин 20 июня 2019 года вышел в эфир национальных телеканалов и радиостанций, чтобы дать ответы на вопросы россиянФото: REUTERS
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Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил, что при проведении "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня было зафиксировано пять DDoS-атак.

"Да, действительно, в этом году мы столкнулись с проведением согласованных пяти DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии президента РФ, - рассказал он. - Одна атака была непосредственно на информационные ресурсы ВГТРК, а четыре были направлены на вывод из строя систем взаимодействия граждан с президентом РФ". При этом Мурашов отметил, что они не повлияли на качество проведения прямой линии с главой государства.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что еще во время проведения программы в пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что зафиксировали две мощные хакерские атаки. Они были отражены. При этом, как добавила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, DDos они были с Украины.

20 июня 2019 года Владимир Путин вышел в эфир национальных телеканалов и радиостанций, чтобы дать ответы на вопросы граждан России.

Путин поговорил со страной. Полная запись «Прямой линии-2019»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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