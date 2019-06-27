Путин пообещал продолжить улучшать систему соцгарантий для военных и полицейских
Президент России Владимир Путин в четверг, 27 июня днем заявил, что работа по развитию социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет продолжаться. Более того глава страны отметил, что улучшение материальной составляющей тоже продолжится.
- Государство продолжит совершенствовать систему социальных гарантий для военных и правоохранителей, повышать денежное довольствие, - приводит слова Владимира Путина ТАСС.
Под социальными гарантиями стоит понимать строительство военных санаториев, которые будут принимать детей военнослужащих, обеспечение их жильем, в том числе и строительство новых домов и прочее.
Напомним, что ранее Путин говорил о повышении пенсий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Также он обещал им высокую заработную плату, работы на чем ведутся уже несколько лет.
ИСТОЧНИК KP.RU