Путин пообещал продолжить улучшать систему соцгарантий для военных и полицейских

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-27T13:52:52+03:00

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Президент России Владимир Путин в четверг, 27 июня днем заявил, что работа по развитию социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет продолжаться. Более того глава страны отметил, что улучшение материальной составляющей тоже продолжится.

- Государство продолжит совершенствовать систему социальных гарантий для военных и правоохранителей, повышать денежное довольствие, - приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Под социальными гарантиями стоит понимать строительство военных санаториев, которые будут принимать детей военнослужащих, обеспечение их жильем, в том числе и строительство новых домов и прочее.

Напомним, что ранее Путин говорил о повышении пенсий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Также он обещал им высокую заработную плату, работы на чем ведутся уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU