На американскую студентку напали акулы на Багамах

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-27T14:04:54+03:00

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Американская студентка погибла на Багамах во время подводного плавания. Девушка находилась на курорте вместе с семьей. Она увлекалась подводным плаванием и была под водой, когда к ней приблизились три акулы.

Родители заметили опасность и начали кричать, пытаясь отпугнуть хищников и привлечь внимание Джордан. Всего за несколько секунд акулы растерзали девушку.

Как позже рассказал комиссар полиции, хищницы оторвали жертве руки и покусали ноги и ягодицы. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Ее труп доставили в больницу города Нью-Провиденс. Представитель государственного департамента США на Багамах подтвердил, что молодая американка скончалась от травм. Министерство туризма и авиации Содружества Багамских островов выразило соболезнования семье погибшей.

Для других туристов и местных жителей выпустили предупреждение, что во время отдыха на воде стоит быть внимательнее. Девушка стала первой жертвой нападения акул на Багамах за последние 10 лет, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU