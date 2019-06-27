Медведев пообещал полностью решить проблему с доступностью яслей и детсадов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-27T14:31:09+03:00

Медведев пообещал, что правительство продолжит принимать меры, чтобы дошкольное образование было доступно всем желающим. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

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В четверг на заседании правительства обсуждали доступность дошкольного образования. Как рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, являющейся также председателем партии «Единая Россия», подготовлен законопроект, который позволит унифицировать требования по формированию в регионах электронных очередей в детсады.

- Мы с вами не первый год занимаемся решением проблемы с нехваткой мест в детских садах, стремимся, чтобы туда можно было отдать ребенка, если родители этого хотят, в том числе в ясельные группы, - напомнил Медведев.

По его словам, сейчас эта проблема стоит не так остро, как 10 лет назад.

- Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет сегодня составила 99 процентов с небольшим. Для детей до трех лет это показатель ниже, - заметил премьер.

Медведев пообещал, что правительство продолжит принимать меры, чтобы дошкольное образование было доступно всем желающим.

- Мы будем работать в том числе в рамках нацпроектов. Важно, чтобы записать ребенка в детский сад было просто и удобно, чтобы родители всегда могли получить полную информацию, - заявил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU