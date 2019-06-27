Нацбанк Грузии посчитал ущерб от сокращения российских туристов

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-27T14:21:14+03:00

Потери могут составить до 300 миллионов долларов

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Нацбанк Грузии посчитал ущерб от сокращения потока российских туристов. Запрет на полеты был введен Владимиром Путиным, он начнет действовать в начале июля и пока не называются сроки налаживания авиасообщения. Если восстановить отношения не удастся до конца 2019 года, то грузинская экономика потеряет до 300 млн долларов.

Пока в ведомстве опасаются делать точные прогнозы, но влияние туристических процессов на экономику очевидно.

«На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первым расчетам, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около $200–300 млн в течение оставшейся части года», — сказано в сообщении регулятора.

Произошедшие события отразятся на курсе лари, который достиг исторического минимума - 2,8470 лари за 1 доллар. Грузинские власти предполагали, что показатель 2019 года не превысит 2,66 лари за 1 доллар, сообщает газета «Известия»

Антироссийские беспорядки в Грузии, в которых прослеживались антироссийские настроения, привели к усугублению отношений между странами. В России приняли решение обезопасить своих граждан, временно ограничив полеты в Грузию. Планируется, что в начале июля основная масса отдыхающих сможет вернуться домой и тогда авиасообщение будет приостановлено полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU