В Москве появился "памятник" потерпевшему катастрофу в Шереметьево самолету рейса Москва - Мурманск
На берегу Москва-реки, что петляет вокруг района Строгино появился необычный объект. Посетители Москворецкого парка, которые гуляют напротив улицы Твардовского, при встрече с ним начинают размахивать руками, звать на помощь, а затем фотографироваться на мобильные телефоны.
В сети появились снимки жителей района, которые позируют на фоне фюзеляжа самолета, который потерпел крушение. В руках у людей... цветы. "Комсомолка" решила изучить странный объект.
Со стороны действительно может показаться, что под деревом лежат фрагменты самолета. Четко видны иллюминаторы и символика советского Аэрофлота. Но если подойти ближе, можно заметить в самом углу трагическую дату - 05.05.2019. Все это говорит о том, что неизвестный художник решил изобразить катастрофу Sukhoi Superjet 100-95B, которая произошла 5 мая в Шереметьево. И вот у него получился такой арт-объект, к которому уже стали возлагать полевые цветы. Нравится вам этот памятник или нет, но он уже есть.
Только когда подходишь к нему вплотную, начинаешь понимать, что в кустах лежит не разрушенный фюзеляж самолета, а бетонная трубаФото: Александр БОЙКО
Только когда подходишь к нему вплотную, начинаешь понимать, что в кустах лежит не разрушенный фюзеляж самолета, а бетонная труба, которую оставили у реки в прошлом веке строители очистных сооружений, что расположены поблизости. Рядом с ней своей жизнью живет муравейник, а внутри самой трубы можно заметить типичную лежанку бомжа и кучу мусора.
Странный и неуместный арт-объект в Москворецком парке. Одним словом, дело -труба. А у неизвестного художника весьма странное восприятие трагедии, в которой погиб 41 человек.
Странный и неуместный арт-объект в Москворецком паркеФото: Александр БОЙКО
Напомним, 5 мая 2019 года авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B выполнял плановый рейс SU1492 по маршруту Москва—Мурманск. По данным межгосударственного авиационного комитета через 27 минут после взлета в него попала молния, и он был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. Во время посадки лайнер получил повреждения, ставшие причиной возникновения пожара, после которого он наполовину сгорел и разрушился. По данным СК России, из находившихся на его борту 78 человек (73 пассажира и 5 членов экипажа) погиб 41 (40 пассажиров и 1 член экипажа). Выжило 37 человек, 19 из них получили ранения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Суперджет выдержал все мыслимые нагрузки при такой посадке»: Летчик-испытатель разобрал причины, приведшие к трагедии в Шереметьево
Следователи установили, какие события привели к возгоранию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) при посадке в Шереметьево и гибели 41 человека. (подробности)
Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»