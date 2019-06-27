2019-06-27T15:33:22+03:00
Общество

В Москве появился "памятник" потерпевшему катастрофу в Шереметьево самолету рейса Москва - Мурманск

Посетители Москворецкого парка стали приносить к нему полевые цветы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Со стороны действительно может показаться, что под деревом лежат фрагменты самолетаСо стороны действительно может показаться, что под деревом лежат фрагменты самолетаФото: Александр БОЙКО
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На берегу Москва-реки, что петляет вокруг района Строгино появился необычный объект. Посетители Москворецкого парка, которые гуляют напротив улицы Твардовского, при встрече с ним начинают размахивать руками, звать на помощь, а затем фотографироваться на мобильные телефоны.

В сети появились снимки жителей района, которые позируют на фоне фюзеляжа самолета, который потерпел крушение. В руках у людей... цветы. "Комсомолка" решила изучить странный объект.

Со стороны действительно может показаться, что под деревом лежат фрагменты самолета. Четко видны иллюминаторы и символика советского Аэрофлота. Но если подойти ближе, можно заметить в самом углу трагическую дату - 05.05.2019. Все это говорит о том, что неизвестный художник решил изобразить катастрофу Sukhoi Superjet 100-95B, которая произошла 5 мая в Шереметьево. И вот у него получился такой арт-объект, к которому уже стали возлагать полевые цветы. Нравится вам этот памятник или нет, но он уже есть.

Только когда подходишь к нему вплотную, начинаешь понимать, что в кустах лежит не разрушенный фюзеляж самолета, а бетонная труба Фото: Александр БОЙКО

Только когда подходишь к нему вплотную, начинаешь понимать, что в кустах лежит не разрушенный фюзеляж самолета, а бетонная трубаФото: Александр БОЙКО

Только когда подходишь к нему вплотную, начинаешь понимать, что в кустах лежит не разрушенный фюзеляж самолета, а бетонная труба, которую оставили у реки в прошлом веке строители очистных сооружений, что расположены поблизости. Рядом с ней своей жизнью живет муравейник, а внутри самой трубы можно заметить типичную лежанку бомжа и кучу мусора.

Странный и неуместный арт-объект в Москворецком парке. Одним словом, дело -труба. А у неизвестного художника весьма странное восприятие трагедии, в которой погиб 41 человек.

Странный и неуместный арт-объект в Москворецком парке Фото: Александр БОЙКО

Странный и неуместный арт-объект в Москворецком паркеФото: Александр БОЙКО

Напомним, 5 мая 2019 года авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B выполнял плановый рейс SU1492 по маршруту Москва—Мурманск. По данным межгосударственного авиационного комитета через 27 минут после взлета в него попала молния, и он был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. Во время посадки лайнер получил повреждения, ставшие причиной возникновения пожара, после которого он наполовину сгорел и разрушился. По данным СК России, из находившихся на его борту 78 человек (73 пассажира и 5 членов экипажа) погиб 41 (40 пассажиров и 1 член экипажа). Выжило 37 человек, 19 из них получили ранения.

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Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU

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