2019-06-27T14:33:01+03:00
Политика

Абэ пообещал постараться продвинуть переговоры по мирному договору на встрече с Путиным

Однако МИД Японии не располагает информацией о том, собираются ли главы двух стран общаться тет-а-тет в ходе переговоров в Осаке
Марина ВЕНЦОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир ПутинПремьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным постараться продвинуть переговоры по мирному договору как можно дальше.

"Я постараюсь как можно дальше продвинуть переговоры по мирному договору", - цитирует ТАСС представителя МИД Японии, которые передает информацию профильного министра.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, как писал сайт kp.ru, заявил, что по итогам переговоров лидеров двух стран планируется подписание ряда документов. Он отметил, что в их числе будут и "очень интересные коммерческие соглашения".

Напомним, переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ запланированы в рамках визита российского лидера на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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