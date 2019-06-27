Захарова: Киеву нужны задержанные в Керченском проливе моряки только для шантажа России

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-27T14:43:56+03:00

Представитель МИД отметила, что РФ предложила Украине освободить моряков из-под стражи после получения письменной гарантии о том, что те будут участвовать в предварительном и судебном следствии

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что отказ Киева обсуждать с Москвой условия освобождения задержанный в Керченском проливе моряков демонстрирует, что украинские власти используют их только для шантажа и обвинений Москвы.

«Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах", - написала она в «Фейсбуке» .

По словам Захаровой, Россия предложила Украине освободить моряков из-под стражи после получения письменной гарантии о том, что те будут участвовать в предварительном и судебном следствии.

Напомним, накануне появилась информация о том, что Россия направила Украине и в Международный трибунал по морскому праву ноту с указанием средств, которые Киев может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. В ответ на это, украинские власти заявили, что не будут рассматривать предложения МИД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU