Политолог предположил, что рейтинг Меркель не упадет из-за заболевания

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-27T15:19:41+03:00

Политолог предположил, что приступы не отразятся на рейтинге Меркель Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Политолог предположил, что даже несмотря на болезнь рейтинг Ангелы Меркель не пошатнется. Политик пользуется уважением и никто не станет нагнетать обстановку вокруг последних случаев с приступами дрожи, которые случились у канцлера.

Сама Меркель не перестает повторять, что здорова и примет участие во всех запланированных мероприятиях.

Немецкий политолог Александр Рар отметил, что за годы работы Меркель смогла наладить теплый контакт со СМИ и стала любимчиком прессы. Скорее всего, журналисты не будут акцентировать внимание к проблеме и дестабилизировать ситуацию.

- Рейтинг у Меркель стабильный и пока можно не волноваться. Многие вовсе предполагают, что нынешнее правительство распадется в конце года, будут перевыборы и уже христианские демократы пойдут на них точно без госпожи Меркель, - заявил эксперт ИА «НСН».

Впереди у канцлера работа на саммите G20 в Осаке. Представитель политика заверил, что она чувствует себя хорошо.

Ангеле Меркель стало плохо во время официального мероприятия 27 июня. Ее снова начало трясти, аналогичный приступ у канцлера был во время встречи с Владимиром Зеленским.

Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером.

ИСТОЧНИК KP.RU