2019-06-27T15:47:04+03:00
Происшествия

У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился более чем в 800 км от города Фангареи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой ЗеландииЗемлетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой ЗеландииФото: REUTERS
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У побережья Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.

На сайте метеорологического центра уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 844 километрах к северо-востоку от города Фангареи, в котором проживают свыше 51 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Стоит напомнить, что в 2011 году на территории этой тихоокеанской страны уже происходило землетрясение такой же магнитуды. Сайт kp.ru писал, что стихия почти полностью разрушила инфраструктуру города Крайстчерч, погибли свыше 100 человек, тысячи получили ранения. Ущерб составил около 12 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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