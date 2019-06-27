Россияне не пострадали в результате терактов в Тунисе

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-27T16:02:32+03:00

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Россияне не пострадали в результате взрывов, которые прогремели в столице Туниса утром в четверг, 27 июня. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.

"По предварительной информации иностранцев среди пострадавших на данный момент нет. Посольство России в Тунисе находится в постоянном контакте с компетентными властями страны, выясняет подробности о возможных пострадавших среди российских граждан", - говорится в посте на странице дипломатической миссии в североафриканской стране.

Дипломаты подчеркнули, что в министерстве внутренних дел Туниса случившееся рассматривают как теракты. Находящихся в республике российских граждан просят быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Сайт kp.ru писал, что в четверг в Тунисе прогремели два взрыва. Обе атаки были направлены против сотрудников правоохранительных органов. В результате терактов погиб один человек, еще восемь пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717076" frameborder="0"></iframe> В столице Туниса прогремели взрывы.

ИСТОЧНИК KP.RU