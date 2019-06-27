Россияне не пострадали в результате терактов в Тунисе
Россияне не пострадали в результате взрывов, которые прогремели в столице Туниса утром в четверг, 27 июня. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.
"По предварительной информации иностранцев среди пострадавших на данный момент нет. Посольство России в Тунисе находится в постоянном контакте с компетентными властями страны, выясняет подробности о возможных пострадавших среди российских граждан", - говорится в посте на странице дипломатической миссии в североафриканской стране.
Дипломаты подчеркнули, что в министерстве внутренних дел Туниса случившееся рассматривают как теракты. Находящихся в республике российских граждан просят быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.
Сайт kp.ru писал, что в четверг в Тунисе прогремели два взрыва. Обе атаки были направлены против сотрудников правоохранительных органов. В результате терактов погиб один человек, еще восемь пострадали.
В столице Туниса прогремели взрывы.
ИСТОЧНИК KP.RU