В Польше вновь не смогли найти Янтарную комнату

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-27T16:35:08+03:00

На этот раз сокровищницу искали в заброшенном тоннеле

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Местонахождение легендарной Янтарной комнаты - это загадка, над которой уже больше 70 лет бьются историки. Во время Великой Отечественной войны фашистские солдаты по частям вывезли её из Царского села. Одна часть сгорела в 1945 году в Кенигсберге (ныне Калининград), а вот где находится вторая, до сих пор неизвестно.

В начале июня всю мировую общественность всколыхнуло сообщение Польши о предполагаемом местонахождении Янтарной комнаты. Сотрудники музея Великой отечественной войны польского города Мамерки заявили о том, что на территории комплекса немецких бункеров, найден заброшенный тоннель. Именно там исследователи рассчитывали найти легендарную комнату.

С помощью георадара сотрудники музея смогли найти вход в тоннель. Выяснилось, что входной люк не открывали со времен войны. На нем даже выросло дерево. Поэтому исследователям пришлось изрядно попотеть, чтобы наконец таки открыть его.

Однако ни сокровищ, ни Янтарной комнаты внутри не оказалось. Это был обычный технический колодец.

- Дальше в глубину мы копать не будем. Мы знаем такие колодцы. Если бы немцы что-то тут спрятали, то это было бы видно сразу, - цитирует одного из исследователей ТАСС.

Янтарная комната была полностью восстановлена в 2003 году, к 300-летию Северной Столицы. Фото Roland Weihrauch/DPA

Сотрудники музея тем не менее отчаиваться не собираются.

- Впереди у нас еще 199 гектаров леса. У нас есть самый современный георадар и время. Возможно, это займет год или пять лет, - добавили исследователи, надеясь когда-нибудь все таки найти таинственную Янтарную комнату.

ИСТОЧНИК KP.RU