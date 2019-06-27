Министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-27T16:30:39+03:00

В руководстве объединения подчеркнули, что речь не идет о милитаризации космоса

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Министры обороны стран-членов НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

"Мы приняли первую всеобъемлющую космическую стратегию альянса. Она направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о милитаризации космоса, поскольку НАТО "не ищет гонки вооружений". Упор в данном случае делается на противоракетной обороне и выявлении запусков ракет в атмосфере.

Стратегия была утверждена на той же встрече, на которой приняли пакет военных мер. Их планируют активизировать сразу после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в Москве уже пообещали ответить на реализацию данных угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU