2019-06-27T17:16:57+03:00
Общество

Спецслужбам предложили разрешить перехватывать управление дронами

Силовые структуры будут препятствовать использованию летательных аппаратов в противоправных целях
Тимофей ДИЯКОВСКИЙ
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Спецслужбам предложили разрешить перехватывать управление дронами.Спецслужбам предложили разрешить перехватывать управление дронами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуме рассмотрят законопроект, который дает право спецслужбам и правоохранительным органам распознать человека, управляющего дроном, и при необходимости взять беспилотник под свой контроль. С подобной инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Цель законопроекта - дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения", - цитирует Пискарева ТАСС.

По мнению политика, в законопроекте необходимо четко прописать соответствующие полномочия для силовых структур. Это позволило бы препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов в противоправных целях.

Как ранее писал kp.ru, с помощью беспилотников будут наблюдать за соблюдением правил дорожного движения, а также следить в купальный сезон за безопасностью граждан на столичных пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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