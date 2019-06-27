2019-06-27T17:41:04+03:00
Политика

Латвия считает неприемлемым возвращение российской делегации в ПАСЕ

В Риге считают, что восстановление права голоса нашей страны в ассамблее подрывает принципы всего Совета Европы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Латвия считает неприемлемым возвращение России в ПАСЕЛатвия считает неприемлемым возвращение России в ПАСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Латвия раскритиковала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении полномочий российской делегации. С соответствующим заявлением выступили в министерстве иностранных дел республики.

"Восстановление права голоса России в ПАСЕ идет вразрез с принципами и фундаментальными ценностями Совета Европы и серьезно подрывает репутацию и дееспособность организации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что такое развитие событий "неприемлемо", а потому Рига вместе со странами-единомышленниками продолжит принимать меры по защите международного права и основополагающих ценностей.

Напомним, что 26 июня ПАСЕ была одобрена резолюция, восстанавливающая полномочия российской делегации в полном объеме. Сайт kp.ru писал, что среди немногочисленного числа стран, которые выступили единогласно против возвращения РФ числится не только Латвия, но и Литва, Грузия, Эстония, а также Украина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Сергей Шойгу - на вопрос "КП" о будущем Юнус-Бека Евкурова: "У него спросите!"
Ежегодное выступление премьера Грузии в парламенте было отложено
Спецслужбам предложили разрешить перехватывать управление дронами
Кейт Миддлтон получила новую должность
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Каждый второй россиянин оказался доволен качеством своей жизни
Евросоюз продлил экономические санкции против России
В Польше вновь не смогли найти Янтарную комнату
Министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса
На главу компании «Рольф» Петрова завели уголовное дело
Россияне не пострадали в результате терактов в Тунисе
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока -2"
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20 без своей супруги
В Тунисе прогремели два взрыва: погиб полицейский, есть раненые
Россия до ноября 2019 года погасит долг перед Советом Европы
Политолог предположил, что рейтинг Меркель не упадет из-за заболевания
Захарова: Киеву нужны задержанные в Керченском проливе моряки только для шантажа России
Большинство кибератак на Россию идет с территории США