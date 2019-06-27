Латвия считает неприемлемым возвращение российской делегации в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-27T17:41:04+03:00

В Риге считают, что восстановление права голоса нашей страны в ассамблее подрывает принципы всего Совета Европы

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Латвия раскритиковала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении полномочий российской делегации. С соответствующим заявлением выступили в министерстве иностранных дел республики.

"Восстановление права голоса России в ПАСЕ идет вразрез с принципами и фундаментальными ценностями Совета Европы и серьезно подрывает репутацию и дееспособность организации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что такое развитие событий "неприемлемо", а потому Рига вместе со странами-единомышленниками продолжит принимать меры по защите международного права и основополагающих ценностей.

Напомним, что 26 июня ПАСЕ была одобрена резолюция, восстанавливающая полномочия российской делегации в полном объеме. Сайт kp.ru писал, что среди немногочисленного числа стран, которые выступили единогласно против возвращения РФ числится не только Латвия, но и Литва, Грузия, Эстония, а также Украина.

ИСТОЧНИК KP.RU