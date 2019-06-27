2019-06-27T17:59:07+03:00
Политика

Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Предприниматели останутся под стражей до 30 сентября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рауф и Рауль АрашуковыРауф и Рауль АрашуковыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Предприниматели пробудут под стражей еще несколько месяцев - до 30 сентября.

Напомним, что их обвиняют в создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Также Арашукову-младшему вменяются убийства и давление на свидетеля.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Арашукову Раулю, Арашукову Рауфу меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября", - цитирует ТАСС судью.

Сайт kp.ru писал, что самого молодого российского сенатора задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. В тот же день аналогичная мера была принята в отношении его отца, советника генерального директора "Газпром Межрегионгаза", депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской республики.

Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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