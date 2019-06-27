Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Предприниматели пробудут под стражей еще несколько месяцев - до 30 сентября.
Напомним, что их обвиняют в создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Также Арашукову-младшему вменяются убийства и давление на свидетеля.
"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Арашукову Раулю, Арашукову Рауфу меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября", - цитирует ТАСС судью.
Сайт kp.ru писал, что самого молодого российского сенатора задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. В тот же день аналогичная мера была принята в отношении его отца, советника генерального директора "Газпром Межрегионгаза", депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской республики.
Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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