Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-27T17:59:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Предприниматели пробудут под стражей еще несколько месяцев - до 30 сентября.

Напомним, что их обвиняют в создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Также Арашукову-младшему вменяются убийства и давление на свидетеля.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Арашукову Раулю, Арашукову Рауфу меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября", - цитирует ТАСС судью.

Сайт kp.ru писал, что самого молодого российского сенатора задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. В тот же день аналогичная мера была принята в отношении его отца, советника генерального директора "Газпром Межрегионгаза", депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693974" frameborder="0"></iframe> Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

ИСТОЧНИК KP.RU