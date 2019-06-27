2019-06-27T18:51:22+03:00
Спорт

Александр Кокорин написал письмо болельщикам из СИЗО

Футболист поблагодарил поклонников за поддержку
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Александр Кокорин.Александр Кокорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Осужденный футболист Александр Кокорин прямо из СИЗО обратился к болельщикам. Он поблагодарил всех своих фанатов, которые несмотря ни на что, продолжают его поддерживать.

Заканчивается письмо Кокорина благодарностью клубу "Зенит", который, как это ни странно, не бросил своего футболиста.

- В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное - это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне, - сообщает РИА Новости.

Напомним, скандал вокруг Кокорина и Мамаева разгорелся в октябре 2018 года. Тогда футболисты устроили две драки в центре Москвы. Сначала они подрались с водителем Виталием Соловчуком, а затем сцепились с чиновником Денисом Паком.

8 мая нерадивым футболистам был вынесен приговор. Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев общего режима, а Павел Мамаев 1 год и 5 месяцев. Однако фактически обоим футболистам осталось отсидеть 5-6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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