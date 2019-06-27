Симфонический оркестр РФ уволил работника, сорвавшего выступление пианиста
Администрация Государственного Академического Симфонического Оркестра России имени Светланова уволила сотрудника, который сорвал выступление участника конкурса имени Чайковского по специальности "Фортепиано" Ань Тяньсю.
Дело в том, что работник сцены неправильно разложил ноты перед выступлением музыканта. Перед конкурсантом они лежали в одном порядке, а перед членами коллектива - в другом. Так, оркестр начал играть "Рапсодию на тему Паганини" Рахманинова, а Тяньсю приступил к исполнению другой композиции.
"Исполнение началось со сбоя - участник не сразу понял, что произошло, и перестроился на другое произведение уже во время выступления", - рассказали о ситуации на сайте конкурса.
Жюри во главе с Денисом Мацуевым предложило пианисту повторно сыграть свою программу, но он отказался.
"В связи с данным грубейшим инцидентом принято решение отстранить работника от дальнейшей работы", - подчеркнули организаторы.
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского.
ИСТОЧНИК KP.RU