2019-06-27T19:17:05+03:00
Звезды

Симфонический оркестр РФ уволил работника, сорвавшего выступление пианиста

Участник конкурса имени Чайковского начал играть другую композицию из-за того, что ноты разложили неправильно [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ань Тяньсю очень удивился, но сумел достойно завершить выступлениеАнь Тяньсю очень удивился, но сумел достойно завершить выступлениеФото: скриншот с видео
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Администрация Государственного Академического Симфонического Оркестра России имени Светланова уволила сотрудника, который сорвал выступление участника конкурса имени Чайковского по специальности "Фортепиано" Ань Тяньсю.

Дело в том, что работник сцены неправильно разложил ноты перед выступлением музыканта. Перед конкурсантом они лежали в одном порядке, а перед членами коллектива - в другом. Так, оркестр начал играть "Рапсодию на тему Паганини" Рахманинова, а Тяньсю приступил к исполнению другой композиции.

"Исполнение началось со сбоя - участник не сразу понял, что произошло, и перестроился на другое произведение уже во время выступления", - рассказали о ситуации на сайте конкурса.

Жюри во главе с Денисом Мацуевым предложило пианисту повторно сыграть свою программу, но он отказался.

"В связи с данным грубейшим инцидентом принято решение отстранить работника от дальнейшей работы", - подчеркнули организаторы.

Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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