Неизвестный открыл стрельбу у мечети во Франции: ранены два человека

СЕГОДНЯ 19:28 2019-06-27T19:47:52+03:00

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Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам мечети в городе Брест на западе Франции. По меньшей мере два человека были ранены.

Инцидент произошел около 16:30 по местному времени (17:30 мск). Мужчина открыл огонь по людям, когда те выходили из мечети, после чего скрылся.

Полиция ведет поиски подозреваемого. Место происшествия оцеплено. Мотивы преступника неизвестны, передает агентство Reuters.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее вооруженное нападение было совершенно также на прихожан нескольких мечетей в новозеландской Крайстчерче. Австралиец Брендон Таррант ворвался в здание с оружием и безжалостно расстрелял всех прихожан. Погибли полсотни человек, еще столько же пострадали. Самого мужчину позже задержали. Оказалось, что он вел прямую трансляцию бойни.

ИСТОЧНИК KP.RU