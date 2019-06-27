Президента Туниса экстренно госпитализировали

СЕГОДНЯ 21:06 2019-06-27T21:06:46+03:00

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Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси был экстренно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. В настоящий момент глава государства находится в военном госпитале. Его состояние оценивается как стабильно критическое. Об этом сообщил премьер-министр страны Юсеф Шахед.

"Тунисцы могут быть уверены в том, что президент республики получает всю необходимую помощь, в которой он нуждается", - написал глава правительства у себя на странице в Facebook.

При этом он призвал прекратить распространять слухи о том, что 92-летний президент ас-Себси умер. Советник главы государства Фирас Кефраш уже опроверг эти сообщения.

Тем временем, в столице Туниса созывается экстренное заседание Ассамблеи народных представителей. Руководители политических блоков обсудят не только ухудшение здоровья президента, но и теракты, передает портал Tunisie Numerique.

Сайт kp.ru писал, что ранее в четверг, 27 июня, в Тунисе прогремели два взрыва. Погиб полицейский, еще восемь человек пострадали. Россиян среди них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU