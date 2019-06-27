2019-06-27T21:44:42+03:00
Происшествия

В Москве женщина получила тяжелые травмы при падении ветки дерева

МЧС ранее предупреждало жителей столицы о том, что ожидается резкое ухудшение погоды
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё веткиЖенщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё веткиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве женщина получила тяжелые травмы после того, как на нее в результате порыва ветра упала большая ветка дерева. Инцидент произошел вечером в четверг, 27 июня, на территории Воронцовского парка. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщила первый заместитель префекта Юго-Западного административного округа столицы Елена Ломова.

"В Москве идут дождь, порывы ветра, всех предупредило МЧС, тем не менее женщина 59 лет гуляла по центральной аллее Воронцовского парка. При порыве ветра ветка живорастущей липы расщепилась и упала на нее. Женщину увезли в Первую Градскую", - цитирует ТАСС зампрефекта.

Известно, что пострадавшая получила множественные переломы. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Сайт kp.ru писал, что МЧС еще утром в четверг распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий в столичном регионе. Москвичам и гостям города было рекомендовано избегать шатких конструкций и деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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