«Яндекс» рассказал о попытках взлома своих сервисов

СЕГОДНЯ 23:24 2019-06-27T23:24:16+03:00

В «Яндексе» подтвердили попытки кибератак на сервисы компании в конце 2018 года Фото: Анастасия ОСИПОВА

В компании подчеркнули, что хакерские атаки вовремя заметили и отразили, злоумышленникам не удалось получить доступ к данным пользователей

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В российской компании «Яндекс» появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в 2018 году была предпринята попытка взломать ее серверы, уточнив, что специалисты компании вовремя заметили и отразили попытку хакерской атаки, поэтому злоумышленникам не удалось получить доступ к данным пользователей.

«Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба», - рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Представители компании заверили, что «злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов». При этом в пресс-службе отметили, что «Яндекс», «как и все крупные интернет-компании, регулярно сталкивается с разнообразными видами киберугроз», однако корпоративная политика компании «не подразумевает распространения подробной информации о подобных случаях», поэтому журналистам о попытке взлома и не рассказывали.

«Самое важное для нас – обеспечение устойчивой работы всех сервисов и надежной защиты данных наших пользователей», - цитирует заявление компании ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в 2018 году западные разведслужбы «из шпионских соображений» с помощью вредоносной программы Region пытались взломать серверы «Яндекса».

ИСТОЧНИК KP.RU