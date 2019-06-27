2019-06-27T23:53:35+03:00
Происшествия

Крупный пожар на Ярославском шоссе в Москве потушен

Горело складское помещение, площадь возгорания составила около 2000 кв. метров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар тушили по третьему номеру сложностиПожар тушили по третьему номеру сложностиФото: Ольга Крыльцова
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К этому часу пожарным удалось полностью справиться с огнем, вспыхнувшем на складе на Ярославском шоссе в Москве. Общая площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров, частично обрушилась крыша. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о пожаре в складском помещении, расположенном по адресу: Ярославское шоссе, дом 2, поступила на пульт дежурного в четверг, 27 июня, в 20:35.

«Учитывая конструктивные особенности здания и большую горючую загрузку пожару присвоен ранг «Пожар №3», который после сосредоточения сил и средств был понижен до ранга «Пожар №2», - отмечается в сообщении спасателей.

В 22:15 пожар был локализован, а в 22:34 – полностью ликвидирован. В борьбе с огнем принимали участие 52 человека, было задействовано 13 единиц техники, привлекался пожарный поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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