Крупный пожар на Ярославском шоссе в Москве потушен

27 Июнь 23:46 2019-06-27T23:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

К этому часу пожарным удалось полностью справиться с огнем, вспыхнувшем на складе на Ярославском шоссе в Москве. Общая площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров, частично обрушилась крыша. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о пожаре в складском помещении, расположенном по адресу: Ярославское шоссе, дом 2, поступила на пульт дежурного в четверг, 27 июня, в 20:35.

«Учитывая конструктивные особенности здания и большую горючую загрузку пожару присвоен ранг «Пожар №3», который после сосредоточения сил и средств был понижен до ранга «Пожар №2», - отмечается в сообщении спасателей.

В 22:15 пожар был локализован, а в 22:34 – полностью ликвидирован. В борьбе с огнем принимали участие 52 человека, было задействовано 13 единиц техники, привлекался пожарный поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU