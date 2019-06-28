США ввели санкции в отношении двух бывших должностных лиц Венесуэлы
В четверг, 27 июня, Соединенные Штаты ввели санкции против двух бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников. Речь идет об экс-министре электроэнергетики Боливарианской Республики Луисе Альфредо Мотте Домингесе и бывшем директоре по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомесе.
В заявлении министерства финансов США говорится, что они попали в «черный список» Вашингтона, потому что «продолжают заниматься крупными коррупционными делами и мошенничеством в ущерб народу Венесуэлы», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле американский Минфин ввел санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, а также в отношении судьи Кэрола Падилья. Позже, в мае, в санкционные списки США были внесены две венесуэльские компании, занимающиеся морскими перевозками нефти, и два принадлежащих им танкера.
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ИСТОЧНИК KP.RU