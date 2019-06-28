2019-06-28T00:15:41+03:00
Политика

США ввели санкции в отношении двух бывших должностных лиц Венесуэлы

В «черный список» Вашингтона попали экс-министр электроэнергетики и экс-директор национальной электрической компании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США ввели санкции против двух бывших должностных лиц ВенесуэлыСША ввели санкции против двух бывших должностных лиц ВенесуэлыФото: REUTERS
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В четверг, 27 июня, Соединенные Штаты ввели санкции против двух бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников. Речь идет об экс-министре электроэнергетики Боливарианской Республики Луисе Альфредо Мотте Домингесе и бывшем директоре по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомесе.

В заявлении министерства финансов США говорится, что они попали в «черный список» Вашингтона, потому что «продолжают заниматься крупными коррупционными делами и мошенничеством в ущерб народу Венесуэлы», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле американский Минфин ввел санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, а также в отношении судьи Кэрола Падилья. Позже, в мае, в санкционные списки США были внесены две венесуэльские компании, занимающиеся морскими перевозками нефти, и два принадлежащих им танкера.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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